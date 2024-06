Italia, Calamai: «La stella agli Europei è SPALLETTI. Su Fagioli e Frattesi la penso così, ma i top player sono ALTRI DUE»

Calamai è intervenuto per parlare della Nazionale italiana e degli Europei che inizieranno il 14 giugno. Ecco le sue parole

Luca Calamai, direttamente sul suo editoriale su TuttoMercatoWeb, ha parlato della Nazionale italiana e di alcuni elementi in particolare.

SPALLETTI – «Su un punto siamo tutti d’accordo. Dai super tecnici, all’ultimo dei tifosi, la stella dell’Italia che affronta gli Europei è il commissario tecnico Spalletti. Diciamolo, non è un bel segnale. Per essere protagonisti all’Europeo abbiamo bisogno che qualcuno dei nostri potenziali top player alzi finalmente il suo livello. Così a botta calda mi vengono in mente due nomi: Chiesa e Scamacca»

FAGIOLI – «E se fosse lui l’arma in più? Spalletti lo ha convocato tra lo scetticismo generale. Pure io non ero convinto di questo ripescaggio in extremis. Fagioli però ha talento e tanta voglia di cancellare la squalifica. Il talento c’è, vediamo se diventa grande di colpo»

FRATTESI – «Inoltre contro la Bosnia ha dimostrato di essere pronto Frattesi, un’arma preziosa in più»