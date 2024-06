Italia, Cravero: «Bastoni come Chiellini? Diversi, ma il paragone regge»

Italia, le parole dell’ex difensore Roberto Cravero sulla linea difensiva degli Azzurri: «Calariori e Bastoni hanno fatto bene con l’Albania»

Roberto Cravero, ex difensore di Torino e Lazio, ha parlato a La Stampa della difesa dell’Italia, in vista della partita degli Europei contro la Spagna. Di seguito le sue parole.

COME HA VISTO GLI AZZURRI CON L’ALBANIA – «Se mi è piaciuta? Sì, molto. La reazione dopo il gol subito e la qualità nel gioco sono state interessanti».

ERRORE DIMARCO – «Si tratta di un errore che non c’entra niente con il pallone: ha sbagliato con le mani, è capitato. Dimarco, oggi, è tra i tre più forti in circolazione nel suo

ruolo».

CALAFIORI BASTONI – «Hanno fatto bene contro l’Albania e Spalletti ha indicato una strada ben precisa: li ha scelti per merito, non vedo perché si debba cambiare».

BASTONI COME CHIELLINI – «Bastoni ha più eleganza palla al piede, Chiellini aveva più ferocia nella marcatura, ma il paragone regge».

A CHI ASSOMIGLIA CALAFIORI – «Assomiglia a quei difensori con grande personalità e, soprattutto, moderni. Il futuro è suo».

BUONGIORNO – «Buongiorno troverà il suo spazio non appena difenderemo a tre: in una difesa così è perfetto. Alessandro è più marcatore, ma con i piedi è migliorato moltissimo negli ultimi tempi, non deve sentirsi una riserva, nell’Italia non ci sono».

BISOGNA TEMERE LA SPAGNA – «Dobbiamo avere fiducia in Spalletti: non ho dubbi sul fatto che avrà studiato gli spagnoli senza perdersi una virgola degli ultimi otto, dieci mesi. Sulla panchina azzurra siede il ct giusto per farci sognare».