Italia, Di Biagio: «Kean-Zaniolo? Bisogna rispettare le regole e sul mio futuro…»

Il ct Gigi Di Biagio ha parlato al termine di Italia-Belgio commentando così le speranze di qualificazione azzurre

Immediatamente dopo il triplice fischio, Gigi Di Biagio si è fermato ai microfoni di Rai Sport per commentare la vittoria, amara, dell’Italia contro la Polonia. Di seguito le sue parole.

IL MATCH – «Sapevamo che avremmo dovuto aspettare l’altro risultato e non è stato positivo, complica tutto terribilmente. È difficile, abbiamo una piccola speranza , ma fino all’ultimo resteremo qua. Non potevo chiedere di più ai ragazzi, in tutte e tre le gare, ma quando non porti a casa il risultato diventa difficile. Siamo la squadra che ha concluso di più in porta ma non è bastato, abbiamo dato dimostrazione di grande gioco, ma alla fine sono i risultati che contano»

KEAN-ZANIOLO – «Cos’è successo con Kean e Zaniolo? Niente di particolare, lo spiegheremo in sala stampa, siamo un gruppo e ci sono delle regole da rispettare».

FUTURO – «Il mio futuro? Ne parleremo tra qualche giorno»