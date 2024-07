Italia, la domanda PROVOCATORIA: «E se la vittoria nel 2021 equivalesse a quella della Grecia nel 2004? Non fatevi abbagliare»

Parole forti del giornalista che pone il quesito sull’effettivo valore del successo europeo degli Azzurri nel 2021

La brutta eliminazione dell‘Italia contro la Svizzera ha fatto sorgere qualche dubbio agli addetti ai lavori. Secondo il giornalista Stefano Salandin, riportando le sue parole su X, la vittoria degli Europei nel 2021 si potrebbe paragonare a quella della Grecia nel 2024.

PAROLE – «E se la vittoria 2021 equivalesse a quella 2004 per la Grecia? Vale a dire un episodio luminoso nella mediocrità. Non fatevi abbagliare dalla storia e dalla retorica passatista, analizzate: il mondo cambia e va veloce. Se non corri ti lascia indietro e non recuperi più».