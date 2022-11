Italia femminile, Bertolini: «Per la nazionale servono entusiasmo e motivazione»

Le parole di Milena Bertolini prima del test match contro l’Austria: «Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto vedere con il Brasile»

L’Italia femminile sarà domani in campo allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro per un test match contro l’Austria di avvicinamento al mondiale. Di seguito le parole di Milena Bertolini, ct della nazionale.

PARTITE – «Nell’ultimo test contro il Brasile abbiamo fatto molto bene. Domani dovremo ripartire dall’ottima organizzazione difensiva mostrata a Marassi, anche perché di fronte troveremo una squadra forte, molto fisica e intensa dal punto di vista del gioco. Le ragazze dovranno giocare con grinta, reggere l’urto nei contrasti ed essere brave a interpretare i diversi momenti della partita»

AVVICINAMENTO AL MONDIALE – «Entusiasmo e motivazione sono requisiti che ogni calciatrice deve avere per poter far parte della Nazionale. Quello che ci attende nei prossimi mesi sarà un percorso a tappe, in ognuna delle quali dovremo riuscire ad aggiungere qualcosa al nostro gioco: lavoreremo sulla fase offensiva e sulla ricerca dell’equilibrio di squadra per farci trovare pronte all’appuntamento mondiale».