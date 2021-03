Italia, finalmente Locatelli: prima magia in maglia azzurra – VIDEO

Locatelli, primo gol con l’Italia: il centrocampista del Sassuolo ha segnato la rete del 2-0 definitivo contro la Bulgaria – VIDEO

All’83’ di Bulgaria-Italia, Manuel Locatelli ha chiuso la partita, disegnando una conclusione dalla distanza dopo una combinazione Insigne-Verratti che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Prima rete in azzurro per il centrocampista classe ’98.

Anche la Juve osserva interessata a distanza, visto che l’ex Milan è uno dei principali obiettivi di Paratici e Pirlo per la prossima stagione.