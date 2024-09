É l’Italia di FRATTESI! Pioggia di 7 per il leader (nero)AZZURRO

Davide Frattesi sempre più decisivo nell’Italia di Spalletti: anche ieri è andato a segno, i voti sui quotidiani sportivi del nerazzurro

Anche contro Israele Davide Frattesi è stato l’MVP dell’Italia. Il centrocampista, con le sue doti da incursore, è sempre più leader della nazionale Azzurra – capocannoniere dell’era Spalletti con già 6 reti – a differenza di quanto succede all’Inter, in cui fatica a ritagliarsi uno spazio da titolare. Anche ieri per lui sono arrivate le promozioni dei quotidiani sportivi, tutti concordi sia per il premio di migliore in campo che per la votazione.

6 – Migliori marcatori Italia 🇮🇹 nella gestione Spalletti:



6 – Davide #Frattesi

2 – Giacomo Raspadori

2 – Mateo Retegui

2 – Federico Chiesa

2 – Nicolò Barella

2 – Domenico Berardi.



LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Altro gol in azzurro, il numero sette, uno ogni tre partite. È il bomber dell’era Spalletti. Micidiale negli inserimenti, recupera il pallone del 2-0. Da applausi».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «La sua 7ª rete in azzurro la imbastisce lui, poi si butta fra gli spazi e raccoglie i frutti. E’ il capocannoniere della gestione Spalletti (6 reti), come non importa: l’importante – anche di petto – è buttarla dentro. Da applausi il pallone rubato dal quale parte l’azione del 2-0».

TUTTOSPORT 7 – «Tenta una incursione al 21′, arrivando in ritardo sulla proposta di Bastoni, poi appare fuori dal gioco, richiamato spesso dal ct anche per alcune situazioni gestite con poca lucidità. Quindi il colpo di petto che vale l’1-0 dell’Italia, settimo gol in azzurro e sesto nella gestione Spalletti. E subito, nella ripresa, potrebbe festeggiare il bis: bravo Gerafi in uscita bassa».