Italia fuori dal Mondiale, Marani condanna: «Alla Lega Serie A non interessa della Nazionale. Siamo arrivati a giocare all’ultimo»

Il giornalista Matteo Marani ha commentato negli studi di Sky l’eliminazione dell’Italia da parte della Macedonia del Nord.

LE DICHIARAZIONI – «Ci sono delle ovvie responsabilità, la prestazione non è stata esaltante. Non abbiamo avuto fortuna che in certi momenti serve. Sono le partite drammatiche della nostra storia, come con la Svezia. Però credo che questa sera esorti tutti noi a ricordare il ruolo della Nazionale. Non possiamo vederla solo quando si vince. A giugno e luglio ci siamo esaltati. Questa settimana è arrivata all’ultimo secondo a giocare, alla domenica sera. Siamo di fronte a una spaccatura evidente a tutti: da una parte c’è la Federazione, dall’altra la Lega Serie A, che non ha nessun interesse nella Nazionale».