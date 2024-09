Italia, Gatti: «Europeo? Delusione GRANDISSIMA»

Il difensore dell’Italia Federico Gatti è intervenuto su Rai 1 dopo la vittoria contro l’Israele per 2-1

Federico Gatti, difensore dell’Italia e della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Rai 1 dopo il successo per 2-1 contro l’Israele con gol di Frattesi e Kean.

VITTORIA – «Era importante dare continuità al risultato di tre giorni fa. Era una partita difficile ma era importante vincere. Siamo ancora in testa ma il girone è ancora lungo e vedremo»

GOL SUBITO – «Dispiace per il gol, è nato tutto da un calcio piazzato su cui non c’era neanche fallo secondo me. Era troppo importante vincere»

EUROPEO – «Abbiamo iniziato con il passo giusto. L’Europeo è stata una delusione grandissima, ma ora bisogna mettere mattoncino dopo mattoncino e alla lunga vedremo»