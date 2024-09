Italia, in DUBBIO due BIG per Israele: le POSSIBILI scelte di Spalletti

Le possibili scelte di Luciano Spalletti per la seconda partita di Nations League dell’Italia contro Israele

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti deve ancora risolvere parecchi dubbi sulla formazione da schierare contro Israele. Il ct dell’Italia è infatti in attesa di capire gli sviluppi sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini e Riccardo Calafiori, entrambi usciti doloranti dalla partita contro la Francia.

In attacco grandi chance per Moise Kean di partire titolare, con il napoletano Raspadori a sostegno e Zaccagni pronto a subentrare a gara in corso.