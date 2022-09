Sono appena 38 mila i biglietti emessi sin qui per la sfida di venerdì sera tra Italia e Inghilterra di Nations League

Sono appena 38 mila i biglietti emessi sin qui per la sfida di venerdì sera tra Italia e Inghilterra di Nations League.

Difficile arrivare al sold out, ma al momento sono numeri molto bassi quelli dei tagliandi per la Nazionale. San Siro non scalda, per il adesso, il tifo azzurro.