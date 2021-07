Italia, l'ironia di Consigli: «Rigori in finale? Meno male non ha calciato Locatelli...»

Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha parlato dei calciatori neroverdi campioni d’Europa con la Nazionale italiana

Andrea Consigli, portiere e leader del Sassuolo, in una intervista a Sassuolo Channel ha parlato dell’Europeo vinto con l’Italia dai suoi compagni di squadra neroverdi.

FINALE – «Io ho visto la finale in camera perché mi piace guardare le partite da solo, ho sofferto parecchio. Quando ho visto Domenico Berardi che camminava da centrocampo per andare a tirare il rigore, non so se lui era tranquillo, a me il cuore era partito, ero teso per lui. Mi auguravo facesse gol. Tira bene i rigori, sono felicissimo. Donnarumma è grosso. L’aspetto psicologico per gli inglesi non era semplice. Non è facile vedere un animale di due metri quando apre le braccia riempie la porta. Poi nelle parate ha letto bene la traiettoria, ha capito dove andava, si è mosso prima, ha fatto delle parate anche semplici per la bravura che ha».

NEROVERDI – «Raspino, 5 minuti e un Europeo. Locatelli grande Europeo, grandissimo rigore, menomale che non l’hai tirato in finale. Dome, menomale che hai tirato il rigore perché tra autogol, cross e parate non l’hai mai buttata dentro. Un abbraccio ragazzi».