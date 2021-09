Italia Lituania, Raspadori esordio con gol: l’attaccante sa già come si fa

In Italia-Lituania dovrebbe esserci l’esordio da titolare in Azzurro per Giacomo Raspadori. E l’attaccante sa come segnare alla prima

Roberto Mancini, in vista della terza partita di settembre dell’Italia, cambia la sua Nazionale. Contro la Lituania, infatti, il c.t. si prepara a schierare un attacco del tutto inedito. Bernardeschi a sinistra, Berardi a destra e Giacomo Raspadori prima punta. E proprio il giovane attaccante del Sassuolo sarà l’esordio dal 1′ dopo aver anche preso parte all’Europeo.

E, come riporta il Corriere dello Sport, Raspadori sa come si segna all’esordio. Lo ha infatti già fatto in neroverde, quando De Zerbi lo mandò in campo da titolare all’Olimpico contro la Lazio e lui rispose timbrando il cartellino. Mancini spera che possa ripetersi, così come fatto al debutto con l’Italia anche da altri bomber azzurri: su tutti Piola e Meazza.