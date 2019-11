Italia, Mancini: «Europeo? Il gruppo è fatto, dispiace per gli altri. Su Barella…»

Roberto Mancini ha parlato a margine del Social Football Summit, in programma a Roma oggi e domani. Le sue parole

SOCIAL – «Io non sono social. Però è molto utile. Io però non metterei la vita privata come fanno certi giocatori. Mi faccio molto aiutare. I like li metto io. Però non vedo bene e quindi magari sbaglio»

MIHAJLOVIC – «Con grande piacere sembra stia andando molto bene. Tornare a casa è stupendo»

CONVOCATI – «I sicuri per l’Europeo? Al momento quasi tutti. Secondo me possono cambiare uno o due. Il gruppo è quello. Qualcuno purtroppo non sarà convocato, alla fase finale sarà un po’ più difficile. Ci verranno solo in 23, dispiace perché ce ne sono almeno una decina in più che lo meriterebbero»

POST MONDIALE – «Un anno fa è stato difficile. Appena fuori dai mondiali la situazione generale era triste. Importante è stato rinnovare il più possibile, dare fiducia a ragazzi senza presenze in Serie A. Abbiamo avuto coraggio cercando la tecnica nei calciatori. Il mio merito è avere collaboratori che vengono dalle giovanili e che conoscevano i giovani».

BARELLA – «Quando ha esordito non aveva ancora tanta esperienza, eppure ora è uno dei migliori centrocampisti d’Italia. Ma anche quelli che sono seguiti a ruota con il tempo arriveranno»