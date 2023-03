Italia, Mancini: «Zaniolo? Spero possa servirgli questa esperienza in un club importante come il Galatasaray»

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a margine della presentazione della partnership FIGC-Telepass

ZANIOLO – «Campionato fermo in Turchia per Zaniolo? Lo so ma spero possa servirgli questa esperienza in un club importante come il Galatasaray. Quando inizierà a giocare e avrà dei minuti sulle gambe tornerà con noi».

MONDIALE – «Ora vogliamo vincere la Nations League a giugno e a fare sempre bene in ogni competizione, per poi riportare il Mondiale in Italia».

BONUCCI – «Leo mi sembra che stia bene, non gioca una partita intera da un po’ di tempo ma spero possa iniziare a giocare e a fare qualche motivo in più».