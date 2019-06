Italia, niente difesa a 4: Mancini fa il centrale di destra

In fase di possesso, l’Italia imposta a 3 dietro con Gianluca Mancini che fa il difensore destro. Emerson Palmieri è invece più alto

Come visto contro la Grecia, in fase di possesso l’Italia non si è schierata con la difesa a 4. Il (teorico) terzino sinistro, Emerson, scappava subito in avanti per fare l’ala offensiva, mentre Mancini sull’altro lato rimaneva bloccato e stretto.

Come si può vedere in foto, si è formata piuttosto chiaramente una difesa a 3, con Bonucci al centro, Chiellini a sinistra e Mancini a destra.