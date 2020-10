Le probabili formazioni di Italia-Olanda, Mancini lancia dal primo minuto Ciro Immobile al posto di Andrea Belotti.

Una sola certezza per l’Italia in vista della sfida di questa sera in Nations League contro l’Olanda: Ciro Immobile questa sera sarà il centravanti titolare degli Azzurri.

Il CT Roberto Mancini conferma Federico Chiesa nel tridente mentre Moise Kean al momento è in ballottaggio con Lorenzo Pellegrini.

Italia (4-3-3): Donnarumma, D’ambrosio, Chiellini, Bonucci, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Pellegrini.

Olanda (4-2-3-1): Cillessen, Hateboer, de Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, de Jong; Berghuis, Wijnaldum, Malen, Depay.