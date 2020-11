Italia, Orsolini: «La mia nazionale passa da Bologna. Sogno l’Europeo»

Riccardo Orsolini, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine dell’amichevole contro l’Estonia

GOL – «Enorme soddisfazione essere qui, figuriamoci quando entro in campo e faccio gol».

RIGORE – «Ho chiesto a Grifo di tirare il primo, ma mi ha detto di ripassare dopo… Il secondo me lo sono preso».

EUROPEO – «So bene quanto sia difficile, per me è un sogno. Spero vivamente di poter mettere in difficoltà il mister per entrare nella lista. Ma la mia nazionale passa da Bologna. Lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto».

MIHAJLOVIC – «Ero più arrabbiato io di lui per l’errore contro il Napoli. Io devo essere più cinico sotto porta, ma ci sto lavorando e spero di poter offrire ottime prestazioni».