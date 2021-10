Italia Spagna, Mancini vuole il possesso palla: Insigne falso nove e Pellegrini a sostegno

Mancini non vuole ripetere quanto accaduto a Euro 2020 e in Italia-Spagna cercherà di dare più respiro ai suoi centrocampista

Italia-Spagna di Euro 2020, seppur con la magica vittoria degli Azzurri ai calci di rigore, la Roja aveva tenuto il predominio del campo con il 71% di possesso palla. Ed è proprio questo che Roberto Mancini vorrà evitare questa sera nella semifinale di Nations League. E il c.t. avrebbe trovato il modo per riprendersi la proprietà del pallone.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, viste anche le assenza di Immobile e Belotti, il commissario tecnico della Nazionale dovrebbe mandare in campo un tridente “leggero” con Insigne falso nove, Chiesa a destra e Pellegrini a sinistra. E la posizione del romanista, uno degli uomini più in forma del campionato, sarà la chiave per non consentire il fraseggio alla Spagna. Il capitano della Roma potrà arretrare tra le linee e dare così sostegno al centrocampo dell’Italia per poi proporsi anche in appoggi in avanti. Mancini ha deciso: questa il pallone dovrà essere azzurro.