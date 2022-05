Italia, in quattro lasciano lo stage: gli altri convocati da Mancini

La Figc ha reso noto alcune novità riguardo allo stage dell’Italia a Coverciano: in quattro tornano a casa e altri tre arrivano

L’Italia sta lavorando agli ordini di Mancini in questi giorni per uno stage che accoglie diversi giovani che il Ct vuole visionare per il futuro.

Dopo la prima giornata di lavoro divisa in gruppi, hanno lasciato anticipatamente il ritiro ben quattro giocatori. Bellanova, Sottil, Lovato e Udogie tornano ai rispettivi club e al loro posto Mancini ha chiamato Zerbin, Buongiorno e Pierozzi. Lo riporta la FIGC.