Italia U21, Di Biagio: «Spagna? Esterrefatto dal loro comportamento»

Il ct dell’Italia U21, Gigi Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Polonia

Nel corso della conferenza stampa odierna, il ct dell’Italia U21 Gigi Di Biagio, ha presentato il match di domani sera contro la Polonia, seconda partita degli Europei di U21. Ecco le sue parole: «Sento che stiamo rivivendo i momenti delle notti magiche di Italia 90. I miei ragazzi non erano nemmeno nati ma sento che hanno lo stesso senso di appartenenza. Dobbiamo continuare così, cavalchiamo l’onda».

«La Spagna? E’ stato davvero incredibile quanto accaduto. Sia in campo che sugli spalti. Sono ancora esterrefatto. Non capisco di cosa si lamentano. Noi non abbiamo picchiato nessuno. Lamentarsi per un gioco duro nostro è una caduta di stile della Spagna. E’ stata una partita normalissima».