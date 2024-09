Italia U21, Nunziata: «Ho SEMPRE tenuto d’occhio Savona, su Pisilli dico QUESTO»

Le parole di Carmine Nunziata, ct degli Azzurrini, in conferenza stampa. Tutti i dettagli in merito

Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21, ha parlato in conferenza in vista dopo la vittoria ai rigori contro Panama.

SENSAZIONI – «Ci sono le stesse sensazioni di sempre. Dopo un po’ di mesi ti ritrovi e devi mettere dentro concetti, ridando un gioco alla squadra. Sappiamo che i problemi sono questi e ci dobbiamo adattare. Cercheremo di andare in campo e di fare quello che dobbiamo fare. Le convocazioni sono sempre state le stesse bene o male. C’è qualche novità perché è giusto che chi merita venga chiamato. Qualcuno ha un po’ di minutaggio in più, altri hanno giocato meno. ci sono giocatori con degli acciacchi e diversi diffidati, dovremo gestire questa situazione nel miglior modo possibile».

SAVONA E PISILLI – «Noi teniamo d’occhio tutti quelli che sono in età. È una cosa normale, si tratta del nostro lavoro. Lui ha sempre fatto parte della griglia dell’Under 21 e ha fatto bene, così è stato convocato come Pisilli. Anche se quest’ultimo è stato chiamato già prima, in occasione del Torneo di Tolone».