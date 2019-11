Italia U21, Pellegrini: «Due vittorie e crescere come gruppo»

Luca Pellegrini dal ritiro dell’Italia U21 parla dei programmi della Nazionale e del momento d’oro del Cagliari

Dal Cagliari all’Italia U21, Luca Pellegrini ha parlato dal ritiro degli Azzurrini. Ecco le sue parole, riportate dal sito della FIGC.

UNDER 21 – «Due vittorie e crescere come gruppo, abbiamo le potenzialità per farlo: questi sono i nostri obiettivi per le prossime due gare. L’avversario non conta, l’importante sono i sei punti in palio da conquistare per cercare di arrivare il più in alto possibile. Anche facendo errori, perché attraverso gli sbagli si migliora»

FUTURO – «La Nazionale maggiore la sogno da quando avevo circa 4-5 anni»

CAGLIARI – «Sono tutti un po’ sorpresi, io no. Perché vedo con quanta umiltà e professionalità lavoriamo in settimana, perché siamo una vera famiglia, con dei leader in campo che ci fanno capire cosa fare o meno».