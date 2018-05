Se la nazionale maggiore continua a balbettare, l’Italia Under 17 invece ne sta dando eccome di soddisfazioni

Spesso e volentieri si parla di settori giovanili italiani incapaci di offrire un buon serbatoio di talenti alla nazionale, invece, stavolta l’Italia Under 17 fa eccezione perchè è fresca finalista degli Europei attualmente in corso in Inghilterra. Gli azzurrini se la vedranno con i pari età dell’Olanda, i quali hanno battuto ai rigori i padroni di casa, domenica 20 maggio dalle ore 19.15. Non è prevista la trasmissione in diretta televisiva dell’incontro, il quale potrà essere seguita in diretta streaming su Uefa.tv.

La finale si disputerà al New York Stadium di Rotherham, stadio in cui l’Italia ha conquistato il pass per la sfida, battendo il Belgio 2-1, con reti di Gyabuaa e Vergani. Percorso perfetto quello degli Azzurrini che, dopo essere arrivati primi nel girone A, con 6 punti conquistati, hanno poi battuto Svezia e Belgio nella fase ad eliminazione diretta. Trascinata da Edoardo Vergani, capocannoniere del torneo con 4 gol all’attivo. Il calciatore dell’Inter, contro i Diavoli Rossi, ha messo la firma su una rete che verrà ricordata a lungo: lancio lungo dalle retrovie, la difesa ribatte e Vergani stoppa prima di sinistro per poi concludere, di prima intenzione, con l’altro piede. Palla nel sette ed Italia in finale. Adesso il gol più importante dovrà segnarlo domenica.