Italia Under 17, Nunziata: «Esposito? Sopperiremo alla sua assenza»

Il CT dell’Italia Under 17, Carmine Nunziata, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TuttoSport in vista del Mondiale di categoria che la sua squadra si appresta ad iniziare. Ecco le dichiarazioni:

«Cercheremo di andare avanti il più possibile provando a esprimere un bel calcio da proporre con il gioco di squadra. Il modulo? Partiamo con quello che ormai è collaudato: il 4-3-1-2. L’assenza di Esposito? Normale che un giocatore del genere, con quelle qualità, non lo trovi tutti i giorni. Sappiamo che non c’è ma dobbiamo andare avanti lo stesso, magari ricorrendo maggiormente al gioco di squadra per sopperire alla perdita della sua qualità».