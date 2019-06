Italia Under 20, quali giocatori sono emersi dal Mondiale di categoria?

Italia Under 20 sbattuta fuori dall’Ucraina. La competizione ha dato indicazioni per il futuro: quali gli azzurri più promettenti?

Una delusione cocente, quella subita dall‘Italia al Mondiale Under 20. Inutile nascondere che, considerate le squadra rimanenti, gli azzurrini apparissero ormai i favoriti per far proprio il trofeo. Non è stato così, per “colpa” dell’Ucraina, ma la competizione ha comunque dato indicazioni importantissime sul futuro. Tanti i profili emersi in queste settimane, chi più, chi meno conosciuto.

Tra i volti noti appaiono sicuramente Pinamonti e Luca Pellegrini. I due hanno già alle spalle un’intera stagione di Serie A e la loro esperienza è stata ampiamente messa in mostra. Impossibile non citare il portiere Plizzari, autore di ottimi interventi. È stato sicuramente ben aiutato da gente in difesa come Gabbia, gioiellino di proprietà del Milan così come l’estremo difensore, e Tripaldelli. A centrocampo è emerso Davide Frattesi, di proprietà del Sassuolo ma all’Ascoli in questa stagione. Doveroso fare il nome di Scamacca: solo un gomito più largo del normale gli ha tolto un gol da cineteca. Dopo le esperienze in Olanda, è pronto a lanciarsi col Sassuolo.