Italia Under 21, al via l’Europeo. Insieme per sconfiggere il tabù Spagna

Inizia l’Europeo Under 21 dell’Italia. La selezione di Gigi Di Biagio, a Bologna, proverà a vincere all’esordio con la forte Spagna

L’estate azzurra non accenna a fermarsi. Concluso il Mondiale Under 20 e col Mondiale femminile nel vivo della sua storia, ecco che l’Italia Under 21 si appresta a debuttare nell’Europeo di categoria. E non poteva esserci avversaria più complicata da affrontare nella gara d’esordio. Al Dall’Ara di Bologna (tutto esaurito) verrà a far visita la Spagna. Selezione, neanche a dirlo, tra le favorite per la vittoria finale.

Ci sono motivazioni particolari, però, in casa Italia. Da anni la qualità della selezione non era di così alto livello, e sarebbe un peccato non rendere al meglio. Gigi Di Biagio sta facendo un lavoro minuzioso coi suoi ragazzi e li sta preparando al meglio sotto tutti i punti di vista. Toccherà a Mancini, Barella, Zaniolo, Kean e compagni dire la loro. A partire già da stasera.