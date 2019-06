Italia Under 21, Di Biagio parla dopo la brutta sconfitta con la Polonia, che complica il passaggio del turno agli Europei

L’Italia perde contro la Polonia, e si complica la qualificazione alle semifinali dell’Europeo Under 21. Ecco le parole di Gigi Di Biagio a Rai Sport: «Ora si complica tutto. C’è delusione, anche per come è andata la gara, l’abbiamo fatta noi per 90 minuti. Non siamo riusciti ad andare in vantaggio, o a pareggiare nonostante le occasioni».

«Meglio nel primo tempo, il secondo tempo c’è stata troppa confusione, ma non posso rimproverare niente ai ragazzi».