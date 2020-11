Italia Under 21, piano anti-Covid: allestita anche una squadra B

Dopo il precedente di ottobre, la Nazionale Under 21 ha deciso di allestire anche un squadra B

Dopo il precedente di ottobre dove, a causa del Covid, quando l’Under 20 era stata allertata dopo le prime positività in Under 21, la Nazionale ha deciso di allestire anche una squadra B in vista degli impegni di novembre.

Venerdì ci sarà quindi una doppia convocazione e le due formazioni, rispettivamente guidate dai tecnici Paolo Nicolato e Alberto Bollini, lavoreranno insieme nello stesso periodo, con la supervisione di Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali Giovanili del Club Italia, così da essere in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze che potrebbero determinarsi.