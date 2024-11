Bologna Lille, Italiano: «Abbiamo subito due goal evitabilissimi. Dispiaciuti di non aver vinto in Champions»

Bologna Lille, le dichiarazioni del tecnico Italiano dopo la partita di UEFA Champions League ai microfoni di Sky Sport

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore rossoblu Vincenzo Italiano ha rilasciato qualche dichiarazione sul match di Champions League Bologna Lille.

LE PAROLE – «Qualche errore di troppo? Penso che oggi la squadra abbia tenuto il campo in maniera diversa, più presente. Ma ci siamo fatti due gol da soli evitabilissimi. Soprattutto nel momento in cui abbiamo pareggiato dovevamo continuare con quel furore. Il loro secondo gol ci ha frenati. La vittoria non arriva e di questo siamo dispiaciuti. Potevamo fare meglio dal punto di vista realizzativo, ma non ho niente da dire ai ragazzi. Anche oggi l’avversario era tosto e di livello. In Serie A siamo riusciti ad avere la capacità di venir fuori da un periodo negativo. Abbiamo ottenuto vittorie consecutive che ci hanno rilanciato dietro le prime 7. Continuiamo a lavorare e a crescere, per rimanere agganciati. Rimbocchiamoci le maniche, dobbiamo recuperare posizioni e ci prepareremo al meglio per Venezia»