Italiano: «Non sono contento, partite come queste vanno vinte; puniti da quelle poche palle concesse»

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù nella trasferta contro la Juve

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari del Bologna contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Rimane essere andati vicinissimo a una vittoria strepitosa per quello che abbiamo fatto vedere. Siamo stati castigati da quel poco che abbiamo concesso alla Juve. Tra poco lucidità e stanchezza non siamo riusciti a mettere una pezza su quell’ultima palla. Io vedo crescita, applicazione e siccome martedì ci sarà una partita contro un’altra grande squadra ho chiesto ai ragazzi questo tipo di prestazione. 2 punti buttati via, peccato ma ripartiamo da qui».

COME MIGLIORARE – «Questa squadra è applicata, ha voglia di maturare nonostante i pochi allenamenti che facciamo. Potremmo migliorare nella gestione, nella malizia di prendersi un fallo però è una squadra giovane con margini enormi di miglioramento. Con quel poco che abbiamo concesso non è bastato per portare a casa il risultato. Continuiamo a lavorare e sono d’accordo che abbiamo margini di crescita».

IL PAREGGIO – «Non sono contento al 100% perché questa partita la devi vincere. Per il resto, l’approccio e la gestione solo nell’ultima palla dobbiamo essere più furbi e smaliziati. Mettiamo dentro questa gestione e personalità».