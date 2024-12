Italiano: «Voglio vedere personalità e voglia: chi gioca oggi ha qualita e sa palleggiare, se sapremo sfruttare le occasioni...»

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, prima del calcio d’inizio della partita contro il Benfica

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Benfica Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Quello che vorrei vedere è personalità e voglia da parte dei ragazzi di disputare partite di grande livello in questa competizione contro squadre fortissime e in più oggi c’è la possibilità di mettere in campo tanta qualità con gente che sa palleggiare e anche freschezza in avanti con Iling, Urbanski e quando avremo la palla cercheremo di metterli in difficoltà».

SCELTE DI CAMPO – «Si arriva quando giochi tanto e sei pieno e allora un po’ di riposo ci vuole. Freuler ha spinto tantissimo, come Ndoye e Lucumi, con tutti questi viaggi internazionali e diciamo che bisogna cercare di stare attenti dal punto di vista della condizione e della gestione delle forze. Ma chi va in campo oggi è gente di qualità e quando avremo la palla potremo fare male. Loro sono bravi in avanti perchè hanno grande dimestichezza e talento, giocano per segnare e possono creare qualche situazione che potremo sfruttare: in questa competizione di occasioni ne abbiamo create, speriamo di capitalizzarle stasera»