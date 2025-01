Italiano: «La vittoria in Champions ci dà fiducia, spinta e autostima»

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoblù contro l’Empoli

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Empoli Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «È stata una gran bella serata quella di Champions, la volevamo. Siamo arrivati molto concentrati per portare a casa questa prima vittoria, abbiamo dato tutto per occupare davanti al nostro pubblico questa casella. Adesso questa spinta e l’autostima che ci ha dato deve spingerci anche in campionato, dobbiamo mantenere questo passo per restare vicini alle prime posizioni».

SCELTE IN ATTACCO – «Mi dispiace tantissimo per Orsolini, che stava tornando in grandissima forma e ha avuto questa ricaduta. Perdiamo un pezzo importante, ma Dallinga è in grande crescita. Sulle fasce abbiamo la possibilità di variare, potremo sfruttare qualche spazio che avremo ma loro sono una squadra compatta che riparte benissimo».

EL AZZOUZI E CAMBIAGHI – «Stanno bene, sono guariti e a posto. Sono due settimane che fanno dentro e fuori dal gruppo, piano piano cresceranno di condizione. Da oggi ricominciano il percorso, sono giocatori di qualità e recupereremo anche loro».