Italiano: «Bologna, obiettivo Europa! Contro il Torino non ci sarà quel giocatore. Invece abbiamo recuperato...»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara di Serie A del Bologna contro il Torino. Di seguito le sue parole.

OBIETTIVO EUROPA – «Tutti i giorni noi cerchiamo di crearci obiettivi, motivazioni e stimoli, è normale voler raggiungere qualcosa di gratificante. L’obiettivo è arrivare a centrare qualcosa di importante. Se continuiamo così tutti insieme io credo che entrare in Europa è un obiettivo del gruppo della società e di tutti. Quale Europa poi.. cercheremo sempre di dare il massimo, obiettivo è cercare di entrare in una di queste tre. La Champions ci sta lasciando tanto la stiamo vivendo in maniera entusiasmante, potevamo avere qualche punto in più, potevamo sbagliare meno, ma sono convinto che ci sta lasciando tanto. Lavoriamo per portare a tutti, alla società al presidente una posizione in classifica che possa portare qualcosina che si chiama Europa».

TORINO – «Se non affronti il Torino con la massima attenzione fanno un calcio che ti mette in difficoltà. Conosco Vanoli, siamo stati compagni, è la nostra prima sfida, lo saluterò volentieri. Hanno un entusiasmo che cercheremo di controbattere. È un periodo positivo il nostro, abbiamo due partite che dobbiamo portare avanti con autostima a mille».

INFORTUNI – «Rientra Orso, non ci sarà Ndoye. Abbiamo tanti esterni, Odgaard è tornato esterno nel secondo tempo e sono stato molto sorpreso di quello che ha fatto in quella zona, ci ha permesso di guadagnare tre punti importanti. I ragazzi hanno tutti entusiasmo, mi piace il clima che si sta creando, mi auguro che domani possa continuare. Togliendo la partita di Roma contro la Lazio abbiamo ottenuto tanti risultati utili, vincere ti fa crescere e l’obiettivo è quello».

PARTE DI BOLOGNA – «Sono sorpreso e contento della facce dei tifosi dopo le partite dell’entusiasmo che c’è, del clima che c’è attorno ai ragazzi, sto conoscendo diversi ristorantini e confermo che si mangia bene, questo è un problema per il metabolismo (ride ndr). Per il momento tutto va per il verso giusto. Ci tengo ad avere un buon rapporto con tutti, i ragazzi, la società, l’ambiente, mi auguro di venire sempre qui e parlare dell’atmosfera che si sta creando. Venire qui lo sapevano tutti era una panchina difficile ma abbiamo avuto la forza di parlarne anche con la società intraprendendo questo percorso, sapendo delle difficoltà ma proviamo a continuare a regalare delle soddisfazioni, cerchiamo di non mollare questo nostro modo di fare».