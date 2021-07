Izzo: «Voglio ripagare la fiducia di Juric e riscattarmi»

Armando Izzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Torino in Val Gardena: le parole del difensore granata

GASPERINI E JURIC – «Juric e Gasperini sono due grandi allenatori, sono molto simili, lavorano nello stesso modo. Puntano molto sull’intensità, puntano molto su questo».

OBIETTIVI – «Da quando sono in serie A ho sempre giocato con la difesa a tre, conoscono bene il mister Juric e so cosa vuole, spero di ripagare la sua fiducia. Lo scorso avevo iniziato il ritiro con Marco Giampaolo e giocavamo a quattro dietro, che non era il modulo migliore. La Nazionale? Il mio obiettivo è quello di tornarci».

ALLENAMENTI – «Lavoriamo molto sull’intensità. Gli allenamenti sono molto duri qua in ritiro, si corre tanto i carichi di lavoro sono pesanti. Con mister Juric stiamo davvero lavorando tanto, gli allenamenti sono molto intensi. Vuole molto da noi. Dobbiamo continuare così perché così saremo pronti per il campionato».