Jacobelli: «Distanza sul mercato tra Serie A e Premier è tanta»

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato a TMW Radio della distanza che c’è sul mercato tra Serie A e Premier League prendendo come esempio Mac Allister.

LE PAROLE – «Bisogna sempre ricordare la distanza con la Premier. Mac Allister è un ottimo calciatore, ma mi domando: la Juventus che mercato può fare, avendo un passivo di oltre 230 milioni? Bisogna fare i conti con la realtà, gran parte della società è assillata da una crisi senza precedenti. Magari Mac Allister lo prenderà, vedremo con che condizioni, ma io punterei sui giovani come Miretti, Fagioli. La Juve ha avuto l’intelligenza di varare la seconda squadra investendo fior di milioni e i risultati stanno arrivando. La Juve non ha più bisogno di veterani con il conto corrente robusto, ma di linfa nuova. Non è un caso che la risalita sia avvenuta con i giovani».