Jankto torna sul coming out: «Ora sono libero, ma da tempo mi sentivo diverso»

Jakub Jankto, ex giocatore di Sampdoria e Udinese, è tornato a parlare del suo coming out sulle colonne di Marca. Le sue dichiarazioni:

ADOLESCENZA – «Quando ero piccolo e avevo 14 o 15 anni sentivo che qualcosa era diverso. Ho provato ad avere rapporti con le donne, ma sentivo che qualcosa non andava. Non aveva senso continuare così tutta la vita perché vivi una volta sola e poi non c’è niente. Ho deciso che non ha senso perché tutto si può risolvere come l’abbiamo risolto noi e ora sono libero».

