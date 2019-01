La ex accusa Ronaldo: «Psicopatico, mi ha minacciata! Caso stupro? È colpevole»

Jasmine Lennard, ex di Cristiano Ronaldo, ha lanciato delle accuse pesanti nei confronti di Cristiano Ronaldo. Le ultimissime

Nuove pesanti accuse nei confronti di Cristiano Ronaldo che si ritrova ancora una volta a doversi difendere dalle accuse di una donna. Dopo il caso (ancora aperto) di Kathryn Mayorga, arriva il caso di Jasmine Lennard. La donna, nota per essere apparsa nella versione inglese del Grande Fratello, ha attaccato in maniera pesante l’attaccante della Juventus, tornando indietro nel tempo e svelando alcuni retroscena sul periodo con CR7, ora fidanzato con Georgina e attaccante della Juventus.

«Non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per un decennio e ce ne sono molti» ha scritto la donna. «Questo è troppo, non posso difenderlo contro queste accuse quando io stessa credo che sia colpevole». E ancora: «Mi ha detto che se avessi frequentato qualcun altro o se avessi lasciato la mia casa mi avrebbe rapita, tagliata a pezzi, messa in una borsa e gettata in un fiume. Sì, ho le prove di tutto ciò che sto dicendo. E’ uno psicopatico». La donna è stata attaccata su Twitter, probabilmente dai fan di CR7. Un altro caso spinoso per il portoghese.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) January 8, 2019