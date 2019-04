Il presidente del Benfica ha parlato del futuro di Joao Felix, obiettivo della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Quale futuro per Joao Felix? Il talento del Benfica, classe ’99, è un concreto obiettivo di mercato della Juventus. Il giocatore però piace anche a Manchester City, Psg e Real Madrid. Il Benfica, suo club, non vorrebbe cederlo a cuor leggero e si è trincerato dietro alla clausola di rescissione inserita nell’accordo con il talentino, considerato l’erede di Cristiano Ronaldo: 120 milioni di euro.

La Juve vuole aggirare la clausola con un’offerta da 60-70 milioni più Rogerio, ora in prestito al Sassuolo, e un altro giovane a scelta tra alcuni ragazzi della Juventus Under 23 e della Primavera. Il presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, non ha però intenzione di fare sconti: «Nessuno andrà via, lo garantisco ai nostri tifosi. Il Benfica farà di tutto per trattenere i giocatori migliori, non ci lasceremo convincere da nessuno e cercherò di soddisfare tutte le esigenze in modo tale che nessuno lasci il club».