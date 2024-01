Settimana decisiva per Jordan James: acquisto giusto per l’Atalanta (nel lungo periodo)

Jordan James tra le intenzioni dell’Atalanta, lo spazio nel breve periodo e quello che potrebbe essere il suo ruolo in futuro

L’Atalanta vuole a tutti i costi Jordan James. Oggi sarà la settimana decisiva per affondare il colpo considerando che la trattativa è ben incanalata, e la fumata bianca (se dovesse arrivare) arriverà per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il gallese classe 2004 è un tuttocampista in grado non solo di annullare il gioco degli avversari, ma anche di crearlo.

Se da una parte non ci sono dubbi sulle potenzialità, con Congerton suo primo estimatore, dall’altra la domanda sorge spontanea: riuscirà a ritagliarsi lo spazio necessario all’interno del centrocampo attuale dell’Atalanta? Oggettivamente stare dietro a gente come De Roon, Ederson, Pasalic con Koopmeiners che può essere arretrato è una montagna da scalare anche per i ritmi di costoro: il brasiliano è la rivelazione, Marten è inamovibile e Super Mario nel nuovo ruolo sta vivendo un’altra giovinezza a Bergamo. La situazione, nel breve periodo, sarebbe praticamente speculare a quella di Adopo: poche possibilità dove sbagliare può essere fatale.

Al contrario però il suo è un grande acquisto nel lungo periodo: primi mesi d’apprendimento per poi dopo giocarsi le proprie chance in un contesto dove ci sarà più spazio tra una vecchia guardia che ha un anno in più sulle spalle e (forse) una cessione record che potrebbe arrivare in estate.

In più c’è anche di mezzo l’opportunità per la Dea di avere la meglio sulla concorrenza nei confronti del ragazzo: prenderlo ora piuttosto che aspettare giugno quando ci saranno più squadre con più denaro da offrire (e in questo momento l’Atalanta è unica a gareggiare), rischiando di mangiarsi le mani.

E’ nella natura della Dea muoversi prima degli altri per i giovani talenti, e se Jordan James dovesse diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta, tenderà a seminare tanto per raccogliere i frutti tra qualche mesi: con la consapevolezza che la pazienza, nei suoi confronti, sarà veramente una virtù decisiva.