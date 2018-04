Papà Higuain: «Gonzalo non stava simpatico al presidente del Real Madrid»

Le parole di Jorge Higuain intervistato nel giorno di Juventus-Real Madrid, primo atto del quarto di finale di Champions League, edizione 2017/2018

Notte da brividi all’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League. Jorge Higuain, padre dell’attaccante Gonzalo numero 9 della Juventus, è stato intervistato da ‘El Larguero’ parlando della sfida in programma questa sera e di alcuni retroscena legati alla cessione del Pipita nel 2013 dal Real Madrid al Napoli. «La sua cessione nel 2013? Sicuramente Gonzalo non stava simpatico al presidente Florentino Perez. Penso che lui, Benzema e Cristiano Ronaldo avevano fatto più o meno le stesse cose fino a quel momento».

Si passa poi alla sfida di questa sera, in programma alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino: «Non è mai facile giocare contro il Real Madrid, squadra fortissima e molto ricca di calciatori. La Juventus ha alcuni squalificati e diversi giocatori che stanno recuperando dagli infortuni. Ma Allegri è un tecnico molto intelligente e saprà scegliere al meglio per infastidire il Real». Chiusura, infine, sulle critiche ricevute dal figlio in Nazionale: «Gli attaccanti possono sbagliare. Fa parte dello sport. Ai top player viene richiesto sempre il massimo e Gonzalo fa parte di questa schiera. Anche Messi a volte viene criticato, l’Argentina è un grande Paese, per le ingiustizie di ogni tipo non accade nulla, ma se un calciatore sbaglia allora è la fine del mondo».