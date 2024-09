Jorginho ritrova MERTENS? All’Arsenal è chiuso: IDEA Galatasaray

Jorginho potrebbe lasciare l’Arsenal: il centrocampista non è più nei piani di Arteta e il Galatasaray di Mertens ci pensa

Dopo essere rimasto in panchina per le prime tra partite dell’Arsenal, Jorginho inizia a guardarsi intorno. Il centrocampista italiano sembra ormai fuori dai piani dei Gunners e, come riportato da TMW, starebbe valutando l’addio.

La destinazione potrebbe essere il Galatasaray, pronto ad accogliere un altro ex Napoli dopo Osimhen e soprattutto Mertens, protagonista con l’italobrasiliano della squadra di Sarri. La priorità dei giallorossi di Istanbul era Casemiro, ma il brasiliano ha detto un secco no, preferendo rimanere al Manchester United, e ora l’ipotesi Jorginho si fa più concreta.