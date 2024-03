Jorginho, l’agente sul futuro: «Perché no a un ritorno in Italia?»

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato a Radio Sportiva del futuro del centrocampista dell’Italia. Le sue dichiarazioni:

ARSENAL – «E’ in scadenza coi Gunners, parleremo con loro perché sta facendo bene. Se avranno bisogno di lui dalla prossima stagione… Futuro in Italia? Nel calcio è sempre così: Jorginho ha giocato tutta la vita in Italia, gli piace tanto, perché dire no?».