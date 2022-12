Jorginho: «Argentina Francia? Una finale incredibile, la migliore che io sinceramente possa ricordare»

Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato in merito alla finale del Mondiale tra Argentina e Francia

Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «E’ stata una finale incredibile, la migliore che io sinceramente possa ricordare. Dopo il primo tempo ero un po’ dispiaciuto per come stava andando perché non era una partita così viva o combattuta e mi dicevo: ‘È finita’. Poi dal nulla si sono svegliati e quello è il bello del calcio. È diventata una partita strepitosa, quella che un Mondiale merita come finale. Bellissima».