Jorginho: «Vittoria meritata, la fascia fa piacere. Critiche? Dico che...»

Jorginho ha parlato nel post partita del successo dell’Italia contro la Lituania: le parole del centrocampista

Ai microfoni di Rai Sport, Jorginho ha parlato in seguito al 5-0 dell’Italia sulla Lituania:

FASCIA – «Mi ha fatto piacere ma continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Abbiamo Chiellini e Bonucci come capitani».



SERATA – «Le partite vanno giocate e vinte specialmente in questo calcio di oggi. Devi scendere in campo e vincere. Credo che vada valutata questa vittoria. Siamo scesi in campo con tanta voglia e abbiamo meritato questa vittoria. Messaggio alle critiche? Capisci come vuoi tu».

NATIONS LEAGUE – «Dobbiamo stare attenti, se pensiamo agli altri la prossima partita non la vinciamo. Dobbiamo cercare di creare come fatto nelle altre partite e finalizzare come fatto stasera».

SICUREZZA – «Ovvio. Quando non ne hai non cresci e noi vogliamo continuare a crescere».