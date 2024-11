Juric: «Vedo la Roma migliorata sotto questi aspetti. Sulle condizioni di Dybala dico che...»

Juric ha rilasciato qualche dichiarazione alla vigilia della partita di Serie A tra la sua Roma e il Bologna. Le parole

In conferenza stampa l’allenatore della Roma Juric ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Bologna.

LE PAROLE – «Italiano? Primo allenatore top level. Ha un gioco molto aggressivo e rischioso. Mi piace molto e sono state sempre belle sfide contro Italiano. Loro accettano situazioni di 1 vs 1 e hanno un gioco che mi piace molto. Con tutta sincerità ci sono momenti in cui sento la squadra, e momenti negativi in cui non vedo la differenza in concentrazione o prestazioni. Dove non vedo la mia squadra. Cerco sempre di essere molto sincero. Contro l’Union ho visto la squadra distratta, con passaggi inventati e cose non giuste. Non sul pezzo che faccio fatica ad accettare dopo Firenze. Bella partita a Torino e a Verona, ma bisogna continuare a fare. Hummels? Mai un litigio, è un vero professionista. Per me è una scelta tecnica e devo sceglierne uno. Contro l’Union ho scelto Cristante e lui ha fatto bene. Non c’è litigio e non c’è niente. Per me è molto semplice. So che è pesante e anche io mi aspettavo di più. Ma fino ad adesso devo essere onesto verso il mio lavoro. Non c’è mai stato un problema con lui. Ho richieste e c’è onestà professionale. Per me la partita contro il Torino c’è stata organizzazione e serietà. Abbiamo creato tante occasioni. A Verona meglio di Torino ma abbiamo subito gol dal primo al secondo al terzo ma non abbiamo subito niente. Ho comunque sensazioni positive. In Belgio ad esempio non c’è stata anima, né partecipazione. Non ho visto anima e corsa»