Juric: «La Roma deve MIGLIORARE. Pellegrini, Dybala e Celik? VI SVELO le condizioni»

Le parole di Juric, tecnico della Roma, in vista della sfida contro il Venezia: fondamentale per la rincorsa alla Champions dei giallorossi

Juric, allenatore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Venezia.

LE PAROLE – «In sintesi possiamo dire che nel secondo tempo abbiamo corso meno del primo. La questione fisica non c’entra nulla: le partite sono diverse l’una dall’altra. Quello che ho notato quello è che qualche giocatore giustamente è cambiato si è aperto e ha corso un po’ di meno. L’Athletic nel primo tempo non ha avuto mai occasioni vuol dire che i giocatori erano molto concentrati e la prestazione molto intensa. La Roma può migliorare e in quelle situazioni avere più il possesso perché ha capacità. Ecco secondo me è mancato questo fatto: qualcuno che si aprisse un po’ di meno e mentalmente di aver dato di meno. La mentalità è quella di portare il risultato a casa. C’è tanta materiale su cui lavorare. Le statistiche dicono che hai corso tantissimo e non hai concesso nulla. Però sicuramente vogliamo fare più partite come quella del primo tempo. Oggi vuole provare a tornare in gruppo. Lui ha tanta voglia di giocare. Ha un po’ di dolore ma vuole esserci. Il suo comportamento mi sembra esemplare. Ha una grande voglia di dimostrare chi è e di giocare di dare il suo contributo, sempre. Celik e Dybala non hanno niente. Hanno solo una piccola lesione. Celik oggi vuole allenarsi e Paulo anche. In quel senso siamo a posto e fortunati per adesso. Ora devo dire che abbiamo trovato uno staff di livello molto alto. Qui a Trigoria la struttura ti offre il massimo a livello di recupero e di giocatori. Penso che nel mondo si stanno sviluppando veramente tante tecniche per migliorare il recupero e lavorare molto su quello. È chiaro che secondo me bisogna avere le rose di 20 e più giocatori che riesci a far giocare e cambiare. E quando non giocano che si allenano e danno il massimo. Non potendo avere una settimana di recupero è importante il tipo di lavoro che fai sul campo, quello che ti dà poi la forza di affrontare le partite. Bisogna essere intelligenti e andare forte. Pensare e lavorare bene sul recupero e sulla gestione della rosa, cercare di includere più giocatori possibili per poter affrontare bene le partite.Poi altra cosa è l’intensità. Una squadra come Roma deve giocare con intensità. Sempre. Perché non si può giocare al 70% se si vogliono raggiungere i risultati».