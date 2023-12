Juve, Allegri: «Chiesa ha avuto un problema, non ci sarà»

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in vista della sfida tra i bianconeri e il Frosinone

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Juve.

CHIESA – «Attacco? Non ho ancora deciso perché sono rimasti in 3 Milik, Vlahovic e Yildiz, perché Chiesa stamattina in allenamento ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e non si sentiva sereno. Non sarebbe stato giusto portarlo in queste condizioni. Rabiot sta bene e gioca. Milik ha giocato un po’ meno per quando è entrato è stato determinante, sia dentro l’area che soprattutto nella gestione di alcuni palloni fuori dall’area. Lui deve stare sereno perché è importante per noi».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUS NEWS 24