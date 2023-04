Juve, Allegri: «Vlahovic ha i 90′, domani è a disposizione»

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sporting Lisbona in Europa League

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno della Juve in Europa League contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. Di seguito le sue parole.

SPORTING – Lo Sporting è una squadra che ha fatto sette vittorie e quattro pareggi nelle ultime undici. Sono giovani e ben organizzati, il loro allenatore ha riportato il titolo dopo diciannove anni. Dobbiamo stare attenti e creare i pressuposti per prenderci il passaggio del turno a Lisbona.

INDISPONIBILI – Alex Sandro e Vlahovic a disposizione, De Sciglio no. Minutaggio Dusan? Ce la farebbe a fare anche 90 minuti, domani è a disposizione.

