Juve, Allegri lo conferma: Jorginho obiettivo numero uno a centrocampo

Jorginho Juve, Allegri pensa questo sul centrocampista italobrasiliano del Chelsea. E’ il suo obiettivo numero uno

La Juve è alla ricerca di un centrocampista sul mercato che abbia le caratteristiche del regista capace di cucire gioco e velocizzare le azioni offensive.

Per Repubblica il nome forte per i bianconeri è quello di Jorginho. Allegri vuole un giocatore come l’italobrasiliano bicampione d’Europa che chiede 7 milioni di ingaggio, cifra considerata alla portata. Sul centrocampista ci sono anche Psg, Milan e Barcellona.